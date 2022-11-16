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Тайны старшеклассников, и что мы о них знаем

Тайны старшеклассников, и что мы о них знаем

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Сейчас широко обсуждается новость о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет.

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