Недоступная среда: люди с инвалидностью провели рейд в Петрозаводске

Люди на инвалидных колясках не могут перейти улицу, попасть в магазины и в общественный транспорт Рейд в Петрозаводске «Далеко ходить не надо», — сказали активисты из Петрозаводска, которые передвигаются на инвалидных колясках, и свернули на соседнюю улицу от проспекта Ленина.