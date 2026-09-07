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Регионы России

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Врачи спасли пассажира с ухудшением состояния на рейсе Уфа — Хургада

Врачи спасли пассажира с ухудшением состояния на рейсе Уфа — Хургада

На авиарейсе из Уфы в Хургаду 56-летнему мужчине внезапно стало плохо. Его давление резко упало, и он начал терять сознание.

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