Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО Однако если при этом любитель заграничных активов занимает высокую государственную должность, это прямой вызов национальной безопасности.