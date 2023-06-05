Позитив для оптимистов

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Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО Однако если при этом любитель заграничных активов занимает высокую государственную должность, это прямой вызов национальной безопасности.

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