ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО Однако если при этом любитель заграничных активов занимает высокую государственную должность, это прямой вызов национальной безопасности.
Популярные статьи
- Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат
- Недавно американский конгрессмен Джейми Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена, потому что это христианская страна.
- В интернете муссируются слухи, что в результате ударов высокоточным оружием понесли потери кадровые военнослужащие блока НАТО, дислоцированные на Украине.
Свежие комментарии