Лидеры по загрязнению Земли – в InfluenceMap названы основные источники углеродных выбросов Евгения КомароваЛидерами по загрязнению Земли названы 36 крупных компаний разных стран, занимающихся нефтью, газом и углем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии