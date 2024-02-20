Вице-премьер Украины назвал катастрофой отключение Starlink в новых регионах РФ

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что если терминалы спутниковой связи Starlink на новых территориях России будут отключены, то это станет катастрофой для Киева.
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