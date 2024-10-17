Оштрафован за незаконную торговлю алкогольными напитками в Ижевске на сумму 640 тысяч рублей

В Ижевске была проведена серия рейдов по проверке соблюдения правил розничной продажи алкоголя. В результате операции были выявлены нарушения со стороны нескольких организаций и отдельных предприятий, после чего их руководители были привлечены к административной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии