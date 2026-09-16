Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 931 подписчик

Обряд выкатывания негатива яйцом.

Обряд выкатывания негатива яйцом.

1. Зажигается свеча. 2. Наливаем воду в стакан, который используется только для откатки. Перед откаткой человек должен подержать стакан с водой в руках.

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