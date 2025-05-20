Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Aлексей Boubnov
    Мигранты не собаки, а тупые и дикие но люди и за их отстрел судить будут как за отстрел нормальных.Мамаша в хиджабе ...
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На пределе. Русские не смогли стерпеть новую выходку чиновника: "Где ГОСТ патриотизма и вклада в СВО?!"

На пределе. Русские не смогли стерпеть новую выходку чиновника: "Где ГОСТ патриотизма и вклада в СВО?!"

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Очередной выпад чиновников довёл до точки кипения жителей России.

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Комментарии
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М
ММ
Где проголосовать, чтоб оные фамилии никак не смогли попасть во власть?
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1 час.
Иван Еськов
А почему этот чинуша еще работает на своем месте и не уволен с волчьим билетом? Что то президент упускает.
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50 мин.
Андрей Павлов
Наша власть очень трепетно относится к себе, любимой. И поэтому ложный выпад такого уровня карается  мгновенно. А Царь-град почему-то ведет себя безмятежно. Так может это и не бред?
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39 мин.
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