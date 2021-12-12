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Новое открытие в Ирландии - мрачное напоминание об одном из древнейших секретов истории

Новое открытие в Ирландии - мрачное напоминание об одном из древнейших секретов истории

Группа ученых из Дублинского Тринити-колледжа во главе с генетиком Ларой Кэссиди провела исследование, опубликованное на прошлой неделе в престижном научном журнале Nature, - пишет Dailybeast.

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