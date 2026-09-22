Трамп заявил, что завершил войну в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон положил конец войне в секторе Газа. «Мы положили конец войне в Газе, спася тысячи жизней», — сказал он с трибуны ООН.
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