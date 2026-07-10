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Фестиваль «Вижу чудное приволье» соберёт гостей в селе Князево 12 июля

Фестиваль «Вижу чудное приволье» соберёт гостей в селе Князево 12 июля

В селе Князево Тверской области 12 июля пройдёт 39‑й музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье». 12 июля в селе Князево состоится традиционный музыкальный фестиваль «Вижу чудное приволье» — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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