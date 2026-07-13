Нитки, игла и безграничное терпение: 18 вышивальных проектов, от которых захватывает дух

Вышивка давно перешагнула рамки традиционного рукоделия. Сегодня мастера с помощью иглы и ниток создают настоящие произведения искусства: реалистичные портреты, объемные цветы, пейзажи, забавных животных и даже сложные оптические иллюзии.
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