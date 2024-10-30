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Ученые смогли «оживить» принцессу, жившую в Египте 2500 лет назад

Ученые смогли «оживить» принцессу, жившую в Египте 2500 лет назад

Изображение на саркофаге не совпало с ее настоящим обликом.Шотландские ученые смогли установить личность и даже «оживить» принцессу, жившую в Египте 2500 лет назад.

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