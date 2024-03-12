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Трофейная

Трофейная

﻿﻿Ее принесли царю на золотом блюде. Свет факела отбрасывал тени на изящные изгибы бронзы, делая Баршину еще прекраснее.

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