Ямаль станцевал со спущенными шортами во время празднования победы Испании на ЧМ-2026

Ламин Ямаль оказался в центре внимания во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026 . Испанцы обыграли Аргентину в финале турнира и после возвращения на родину приняли участие в чемпионском параде и праздничных мероприятиях в Мадриде.