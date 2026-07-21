НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ямаль станцевал со спущенными шортами во время празднования победы Испании на ЧМ-2026

Ламин Ямаль оказался в центре внимания во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026 . Испанцы обыграли Аргентину в финале турнира и после возвращения на родину приняли участие в чемпионском параде и праздничных мероприятиях в Мадриде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии