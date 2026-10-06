Тревел-блогерша описала жизнь города России словами «40 дней без солнца»

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь одного города России словами «40 дней без солнца». Свое мнение она выразила в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».
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