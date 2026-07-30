Когда сын вернулся с новой семьёй после года молчания — я открыла дверь и поняла, что больше не хозяйка в собственном доме

Когда в дверь раздался звонок, я машинально решила, что это соседка снова что-то забыла. Она вечно оставляла у меня то пакетик сахара, то соль, то общий пакет с овощами, который мы покупали вместе на ближайшем рынке.
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