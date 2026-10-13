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Плановые отключения коммунальных услуг в Конаковском округе на 14 октября

Плановые отключения коммунальных услуг в Конаковском округе на 14 октября

В Конаковском муниципальном округе запланированы отключения коммунальных услуг 14 октября. Подробности рассказали в местной администрации.

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