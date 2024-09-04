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Мексика – Канада: прогноз на матч 11 сентября 2024 года

Мексика – Канада: прогноз на матч 11 сентября 2024 года

 БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Дата встречи: 11 сентября 2024 года Место проведения: Стадион AT&T  Превью матча: Сборные Мексики и Канады встретятся в товарищеском матче, который пройдет на нейтральной территории.

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