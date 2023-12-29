Экс-заместитель главы Ленинского района Владимир Лунев пойдет под суд

Бывший заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Лунев предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
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