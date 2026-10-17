1897 - Константин Эдуардович Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы. 1911 - Первый полёт первого жесткого дирижабля с деревянным каркасом SL-1 немецкой фирмы Шюттэ-Ланц.
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Здравствуйте Семен! Или я как то потерялся или Вы давно мне не попадались. Но я всегда рад Вашим публикациям
Спасибо за информацию.
Дирижабли Шютте-Ланца имели геодезический набор, это выгодно отличало их от аппаратов Цеппелина с кольцевыми шпангоутами, стрингерами и сложной системой растяжек. Их было построено меньше, чем цеппелинов, но немало - как минимум 22 шт. разных серий.