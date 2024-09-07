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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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За 2 года 17 матчей в Германии могли быть договорными. Немецкий футбольный союз начал расследование

За последние 2 года 17 матчей в Германии потенциально могли быть договорными. По данным источника Hamburger Morgenpost, на игры оказывалось влияние с целью получения прибыли от ставок.

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