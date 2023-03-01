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ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку восемь натовских снарядов

Утром 1 марта украинские боевики обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военные преступлениями Украины (СЦКК).

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