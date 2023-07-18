Поболтаем

52 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

США выделят украинским фермерам 250 миллионов долларов

США выделят украинским фермерам 250 миллионов долларов

США намереваются выделить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам после приостановки действия зерновой сделки и поставок зерна на мировой рынок, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх