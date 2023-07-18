США выделят украинским фермерам 250 миллионов долларов

США намереваются выделить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам после приостановки действия зерновой сделки и поставок зерна на мировой рынок, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
США намереваются выделить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам после приостановки действия зерновой сделки и поставок зерна на мировой рынок, заявила глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
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