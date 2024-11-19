Этого должна ожидать администрация нового американского лидера Дональда Трампа Бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер выразил убеждение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что конец у украинского конфликта может быть только один — победа России.
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