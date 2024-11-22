В Челябинской области в рамках профилактической акции «Я и Закон» транспортные полицейские провели урок безопасности в «Поезде знаний»

19 ноября сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в рамках профилактической акции «Я и Закон» встретились с ребятами из средней школы поселка Муслюмово Челябинской области во время уроков безопасности в «Поезде знаний».
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