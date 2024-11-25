На фестивальной площадке в Митине пройдут представления для детей

1-го декабря в Митине пройдут сказочные зимние представления рамках фестиваля «Зима в Москве». «На сцене фестивальной площадки юных гостей ждут зимние сказочные представления по мотивам любимых с детства сказок.
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