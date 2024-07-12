"Первый" канал уже давно не первый. Там всё больше глупых шуток, пошлых танцев и прочей похабщины.
простой рецепт-не покупать, не пользоваться их услугами. Не оказывать им услуги?
Комментарии
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M
Malina
А у нас народ имеет право только пахать и в окопах сидеть! Все другие права остались в СССР...
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7 час.
Владимир Алтайцев
А не пошла бы ты отсюда,минетчица пиндосская со своими помоями? Ты,, мразь, с какого перепоя посчитала всех пенсионеров идиотами, тебе подобными? Не смотрят пеннсионеры твою поганку Малышеву.
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1 час.
Ольга Кожемякина
Речь не столько о содержании государственного канала, а о том, что всякие пиндосовские подстилки эрнсты работают против России. Интересно, а кто виноват, что Пиндосия рулит государственным каналом и запрещает российским властям даже думать о том. чтобы убрать их ставленника? Вот с этого виноватого и надо начинать чистку. Но кто он, то есть они. Думаю, что Вы их верно перечислили: все эти ВТБ, согазы и прочие работают на Пиндостан, а не на процветание России.
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5 мин.
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