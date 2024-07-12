Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Речь не столько о содержании государственного канала, а о том, что всякие пиндосовские подстилки эрнсты работают прот...простой рецепт-не...
  • Владимир Алтайцев
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простой рецепт-не покупать, не пользоваться их услугами. Не оказывать им услуги?

простой рецепт-не покупать, не пользоваться их услугами. Не оказывать им услуги?

"Первый" канал уже давно не первый. Там всё больше глупых шуток, пошлых танцев и прочей похабщины.

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Комментарии
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M
Malina
А у нас народ имеет право только пахать и в окопах сидеть! Все другие права остались в СССР...
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7 час.
Владимир Алтайцев
А  не  пошла  бы  ты  отсюда,минетчица  пиндосская  со своими помоями? Ты,, мразь, с какого  перепоя  посчитала всех пенсионеров  идиотами, тебе подобными? Не смотрят пеннсионеры  твою поганку Малышеву.
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1 час.
Ольга Кожемякина
Речь не столько о содержании государственного канала, а о том, что всякие пиндосовские подстилки эрнсты работают против России. Интересно, а кто виноват, что Пиндосия рулит государственным каналом и запрещает российским властям даже думать о том. чтобы убрать их ставленника? Вот с этого виноватого и надо начинать чистку. Но кто он, то есть они. Думаю, что Вы их верно перечислили: все эти ВТБ, согазы и прочие работают на Пиндостан, а не на процветание России.
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5 мин.

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