Ольга Кожемякина

Речь не столько о содержании государственного канала, а о том, что всякие пиндосовские подстилки эрнсты работают против России. Интересно, а кто виноват, что Пиндосия рулит государственным каналом и запрещает российским властям даже думать о том. чтобы убрать их ставленника? Вот с этого виноватого и надо начинать чистку. Но кто он, то есть они. Думаю, что Вы их верно перечислили: все эти ВТБ, согазы и прочие работают на Пиндостан, а не на процветание России.