Как защитить любимца: советы по сохранению лап собак в зимний сезон

Обувь поможет защитить лапы собак от негативного воздействия реагентов. Об этом представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили «Радио 1».
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