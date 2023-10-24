Corn Technical Analysis (GrainStats) CORN FUTURES (DEC 2023) CBOT:ZCZ2023 GrainStats Corn Fundamentals ( ZCZ2023 ) Corn Harvest Progress ➡️ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░ 59% Export Inspections ➡️ 437,549 Metric Tons ⬇️ 29,055 Metric Tons week vs.
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