RT Russia

11 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    хохлы нагадили..................Экс-сотрудник «Пи...
  • F I
    интересно ,а пиротехника кому принадлежала ?Разрушения при вз...
  • Владимир Барышев
    США,вообще не должно иметь отношение к любым международным делам или договоренностям, поскольку это  государство терр...В сенате США выск...

Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх