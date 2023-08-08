Милонов призвал наносить предупреждающие надписи о вреде курения на портсигары

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наносить предупреждающие надписи о вреде табака и алкоголя для здоровья на все аксессуары, предназначенные для использования поверх оригинальных упаковок и этикеток (портсигары, чехлы, фляги, пакеты).