Финансовые ресурсы USAID и других западных доноров использовались на операции влияния на процессы в Молдове и использование нашего государства в своих интересах, а также против других международных актёров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии