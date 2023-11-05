Не наши проблемы: как США поступят с Зеленским после провального контрнаступления

США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью изданию Figaro.
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