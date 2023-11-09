Европейская «дочка» ВТБ сменит название на OWH

VTB Bank Europe, который является дочерним банком ВТБ в Европе, сменит название на OWH SE, которое происходит от имени ранее приобретенного ВТБ франкфуртского банка Ost-West Handelsbank, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы VTB Bank Europe Фрэнка Хеллвига.
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