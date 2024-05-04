Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов при благоустройстве двора в Рязани

В проекте благоустройства территории не оказалось физической, пространственной и информационной доступности общественных мест для инвалидов и других маломобильных групп населения По данному факту прокуратура района внесла представление главе администрации города.
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