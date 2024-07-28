МЧС: прорыва второй дамбы на Южном Урале не было

Спасатели опровергли информацию, поступающую в СМИ.Прорыва дамбы под Еманжелинском не было. Тем не менее, из-за обильных осадков переполнился технический водоем и русло реки Еманжелинка, в результате чего подтопило садовые участки в СНТ "Уралец" и приусадебных участков в селе Еманжелинка.