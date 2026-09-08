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Мировое обозрение

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До 48 ракет наготове: Новейший ЗРК «Панцирь» успешно прошёл проверку боем против дронов ВСУ

До 48 ракет наготове: Новейший ЗРК «Панцирь» успешно прошёл проверку боем против дронов ВСУ

Новейший зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» подтвердил свои боевые характеристики в реальных условиях.

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