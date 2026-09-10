Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений по месту фактического нахождения

С 9 сентября участковые избирательные комиссии Астраханской области открыли двери для избирателей. Обратиться в УИК можно, чтобы уточнить свои данные в списках избирателей, подать заявление о голосовании на дому, если по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам вы не сможете прийти на участок.
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