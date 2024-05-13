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Военные новости ★ спецоперация

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Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

Американские журналисты считают, что наступление ВС РФ на Харьков может принудить Киев к перемирию

После того как несколько дней назад ВС РФ начали стремительное и успешное наступление на севере Харьковской области, западные эксперты начали озвучивать самые разные варианты, касающиеся целей российского руководства в текущей операции.

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Комментарии
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Eduard
Никому мир не нужен,всем нужна.....территория!
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19 час.
Eduard
Мир в том виде,что вы думаете,тут не нужен вообще! Западу &quot;мир&quot; нужен,чтр бы армию России остановить,тем самым попробовать от Украины больше у НАТО оставить,в чем мы разумеется вообще не заинтересованы!
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19 час.
Eduard
Есть конечно один вариант &quot;мира&quot;,это где наше всё кроме Львовской области! Тогла можно о мире говорить!
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19 час.

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