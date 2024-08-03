В Каракасе прошел марш в поддержку Мадуро

Десятки тысяч сторонников боливарианской революции, Единой социалистической партии, члены прогрессивных партий и общественных организаций прошли в субботу маршем по улицам Каракаса в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент ТАСС.
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