Политика как он...
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Политика как она есть

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В Каракасе прошел марш в поддержку Мадуро

В Каракасе прошел марш в поддержку Мадуро

Десятки тысяч сторонников боливарианской революции, Единой социалистической партии, члены прогрессивных партий и общественных организаций прошли в субботу маршем по улицам Каракаса в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент ТАСС.

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