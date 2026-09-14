Двухлетние Samsung Galaxy S24 получили функции Galaxy S26 и Z Fold8 с новой бетой One UI 9

Вторая тестовая сборка One UI 9 добавила сразу четыре функции Samsung начала распространение второй бета-версии One UI 9 (ZZI4) для серии Galaxy S24, и обновление принесло владельцам смартфонов несколько заметных ИИ-возможностей, ранее связанных с более новыми устройствами компании.