Двухлетние Samsung Galaxy S24 получили функции Galaxy S26 и Z Fold8 с новой бетой One UI 9

Вторая тестовая сборка One UI 9 добавила сразу четыре функции Samsung начала распространение второй бета-версии One UI 9 (ZZI4) для серии Galaxy S24, и обновление принесло владельцам смартфонов несколько заметных ИИ-возможностей, ранее связанных с более новыми устройствами компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым