МАРТ нашло на популярном маркетплейсе кофе производства ´Красный пищевик´. В Бобруйске запустили новую линию?

Фото: МАРТК сожалению, пометка на упаковке с кофе о производстве продукта на ´Красном пищевике´ - либо недоразумение, либо намеренное использование названия известной бобруйской фабрики для продвижения товара.
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