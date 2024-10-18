Навка опровергла слухи о проблемах в браке с Песковым

Фигуристка трогательно обратилась к супругу в особенный день. Татьяна Навка и Дмитрий Песков Социальные сетиНе так давно в светских кругах поползли слухи о том, что Татьяна Навка столкнулась с кризисом в семейной жизни.
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