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Аргументы и Факты

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Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА вынес раненых товарищей

Ефрейтор Архипов под атакой БПЛА вынес раненых товарищей

Гвардии ефрейтор Виктор Архипов помог двум раненым военнослужащим покинуть поврежденный автомобиль и организовал их эвакуацию после атаки FPV-дрона.

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