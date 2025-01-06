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Университет Сиднея владеет акциями гемблинг-операторов Entain и Aristocrat. Новость вызвала негативную реакцию в обществе

Университет Сиднея имеет финансовые доли в крупных игорных компаниях. По данным The Guardian, Университет Сиднея владеет акциями таких гемблинг-брендов, как Entain, Aristocrat, Crown Resorts, Star Entertainment Group и International Game Technology.

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