Ролевой экшен Honor of Kings: World получил новый красочный трейлер Tencent Games и TiMi Studio Gro...

Ролевой экшен Honor of Kings: World получил новый красочный трейлерTencent Games и TiMi Studio Group представили новый трейлер ролевого экшена с открытым миром Honor of Kings: World в рамках Game Developers Conference 2025.
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