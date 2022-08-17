NBC: Трамп рассекретил спутник-шпион США своим постом в соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп в конце августа 2019 года рассекретил в сети микроблогов Twitter (заблокирована на территории РФ) американский спутник-шпион, передает телеканал NBC News со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки.
Экс-президент США Дональд Трамп в конце августа 2019 года рассекретил в сети микроблогов Twitter (заблокирована на территории РФ) американский спутник-шпион, передает телеканал NBC News со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников разведки.
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