Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Во Владивостоке мужчина, возмущенный запретом на свечи из внехрамовой лавки, угнал внедорожник и врезался в храм, патрульную машину и автобус.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Во Владивостоке мужчина, возмущенный запретом на свечи из внехрамовой лавки, угнал внедорожник и врезался в храм, патрульную машину и автобус.
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