Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска Российская армия продолжает в режиме нон-стоп выносить морскую логистику Ук.
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Ударные БПЛА атаковали два судна с грузом для ВСУ по пути в порт Черноморска Российская армия продолжает в режиме нон-стоп выносить морскую логистику Ук.
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